İsrail'den Batı Şeria’ya Şafak Baskını! Çok Sayıda Filistinli Gözaltında

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok kent ve beldesine sabah saatlerinde baskın gerçekleştirdi. Askerler, bazı evleri boşaltırken çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

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İsrail'den Batı Şeria’ya Şafak Baskını! Çok Sayıda Filistinli Gözaltında
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Nablus ve Cenin kentlerinde birçok yere buldozerler ve zırhlı araçlarla baskın düzenledi.

İsrail askerleri yolları kapatarak sokağa çıkma yasağı uygularken, evlere baskın düzenleyip zarar verdi ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, sakinlerini tahliye ettiği bazı evlere de el koyarak karargaha çevirdi.

Ramallah’ın kuzeyinde bulunan Abvin ve Arura beldeleri ile El Halil kentindeki Halhul ve İzna beldelerine de baskınlar yapıldı. İsrail ordusunun, Nablus’un doğusundaki Balata Mülteci Kampı’nda 3, Cenin’in güneyindeki Caba ve Mislun beldelerinde ise 4 gündür baskınlarını sürdürdüğü bildirildi.

İKİ KARDEŞ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail askerlerinin 1948 toprakları içerisinde yer alan ülkenin güneyindeki Necef bölgesine bağlı Tel es-Seb köyünde düzenlediği silahlı saldırıda 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Bu saldırıyla İsrail’in yılbaşından bu yana 1948 toprakları olarak bilinen bölgede Filistinlere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 123’e yükseldi.

Kaynak: AA

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