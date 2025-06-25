Bilim Dünyası Şokta! 99 Milyon Yıllık Kehribar Fosilinde Keşfedildi... Zombiye Çeviriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çinli bilim insanları, tarihin derinliklerinden gelen dikkat çekici bir keşfe imza attı. Myanmar kökenli 99 milyon yıllık bir kehribar fosilini inceleyen araştırmacılar, fosilin içinde böceklerin davranışlarını manipüle eden parazitik bir mantar türünün kalıntılarını tespit etti. Keşif, Yunnan Üniversitesi bünyesindeki uzmanlar tarafından yürütülen bir araştırma kapsamında gerçekleşti.

BİYOLOJİK MANİPÜLASYON

Bilim insanları, kehribarın içinde hapsolmuş karınca fosilinin vücudunda mantarın gelişimine dair açık izler buldu. "Bu mantar türünün 99 milyon yıl önce de böcekleri enfekte edip yönlendirebildiğini görmek, biyolojik manipülasyonun ne kadar eski ve etkili bir strateji olduğunu gösteriyor" diyen Prof. Huang Dafu, bu durumun canlılar üzerindeki kontrol mekanizmalarının evrimsel kökenlerine işaret ettiğini vurguladı.

ZOMBİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Araştırmada söz konusu mantarın, karıncanın sinir sistemini ele geçirerek onu sporlarını yayabileceği uygun bir ortama gitmeye zorladığı düşünülüyor. Bu tür davranışlar günümüzde hâlâ bazı tropikal mantar türlerinde de gözlemleniyor. Özellikle Ophiocordyceps unilateralis adı verilen mantar, günümüzde karıncaları enfekte ederek adeta birer 'zombi'ye dönüştürmesiyle biliniyor.

DİNOZORLAR DÖNEMİNE UZANIYOR

Keşfin en çarpıcı yönlerinden biri ise bu biyolojik manipülasyonun dinozorlar dönemine kadar uzanması. Uzmanlara göre, günümüzde tropik bölgelerde görülen bu mantar davranışlarının antik çağlardan beri var olması, parazit-ev sahibi ilişkilerinin ne kadar köklü ve etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar, bu bulgunun yalnızca paleontolojik değil, aynı zamanda evrimsel biyoloji açısından da önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtiyor. Zombi mantarlarının tarihi bu yeni keşifle birlikte adeta yeniden yazılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi