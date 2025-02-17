Bursa'da Zincirleme Kaza: Hepsi Birbirine Girdi, Ölü ve Yaralılar Var

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde Cenk D. yönetimindeki otomobil, çarptığı kamyonetin altına girdi. Seyir halindeki iki otomobilin de karıştığı kazada, Cenk D. ve yanındaki Erol Erdem araçta sıkıştı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada Erdem olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtan çıkarılan ağır yaralı Cenk D. ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer otomobillerdeki 3 kişi de hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: AA