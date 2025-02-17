Karşı Şeride Geçen TIR Dehşet Saçtı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir-Çanakkale Otoyolu’nda saat 16.30 sıralarında 55 yaşındaki Mustafa Güzel idaresindeki 35 HD 4783 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek ve kamyonet ile TIR’a çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Güzel’in hayatını kaybettiği belirlenirken, bir sürücünün de hafif yaralandığı tespit edildi. Güzel’in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza bölgedeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, Güzel’in kullandığı TIR’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, ardından da karşı şeride geçip kaza yaptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA