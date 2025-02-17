Erzincan'da Feci Kaza! Öğrenci Servisi Sulama Kanalına Düştü: Yaralılar Var

Erzincan’da öğrenci servisinin sulama kanalına düşmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü ile 10 öğrenci yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, inceleme başlatıldı.

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Erzincan'da Feci Kaza! Öğrenci Servisi Sulama Kanalına Düştü: Yaralılar Var

Erzincan-Çağlayan kara yolunda 24 S 008 plakalı öğrenci servisi, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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