Gaziantep Havalimanı'nda 'Yabancı Cisim' Alarmı

Gaziantep hava sahası, gece saatlerinde tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine alarma geçti. Tanımlanamayan cismin görüldüğünün rapor edilmesi üzerine havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Gaziantep Havalimanı'nda 'Yabancı Cisim' Alarmı

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti.

Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu. Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

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Kaynak: DHA

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