Türkiye'den İthal Ettikleri Biberler İçin Apar Topar İmha Kararı Verdiler

Dünyada gıda güvenliği en önemli sorunlar arasında yer alırken, ülkeler vatandaşlarını korumak için çeşitli adımlar atıyor. Türkiye’de de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listelerle vatandaşlar gıda sahtekarlarına karşı uyarılıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde de (RASFF) ülkelerin ithal ettiği ürünlerdeki uygunsuzluklar tek tek bildiriliyor. Son olarak, Bulgaristan’ın Türkiye’den ithal ettiği taze biberlerde, yapılan sınır kontrollerinde ‘formetanat’ tespit edildi.

‘Ciddi’ riskli olduğu belirtilen biberler için imha kararı verili.

FORMETANAT NEDİR?

Böcek öldürücü olarak kullanılan formetanat, Ev tozu olarak akarları öldürmekte kullanılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi