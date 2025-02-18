AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda

Bu kış kar ne zaman yağacak diye bekleyen İstanbullular, geçen hafta gerçekleşen kar yağışı ile soğuk havaya ‘Merhaba’ demişti. İlk olarak 9 ilçede ardından İstanbul genelinde okullarda eğitime ara verilmişti.

İSTANBUL’DA TURUNCU KODLU UYARI

İstanbul için uyarılar yapan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), turuncu kodlu yeni bir uyarı yayınladı. İstanbul ve çevresi için yapılan uyarıda yarın öğle saatlerinden itibaren sert havanın etkili olacağı belirtildi.

SAAT 22.00'DEN SONRA KAR GELİYOR

Sıcaklığın hızla düşeceğinin vurgulandığı AKOM uyarısında, saat 10.00’dan itibaren fırtınanın, saat 12.00’den itibaren yağmurun, saat 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

40 SANTİMEYREYİ BULACAK

21 Şubat Cuma günü ise kar yağışının şiddetinin artacağının vurgulandığı uyarıda, kar kalınlığının merkezde 5-15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulacağı söylendi.

Kaynak: Haber Merkezi