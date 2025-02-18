AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda

Geçen hafta kar yağışı sonrasında okulların tatil edildiği İstanbul ve çevresi için AKOM’den yeni bir uyarı daha geldi. Turuncu kodlu uyarıda yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği, 12.00’den itibaren yağmurun, 22.00’den sonra ise kar yağışının etkisini göstereceği açıklandı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Son Güncelleme:
AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda

Bu kış kar ne zaman yağacak diye bekleyen İstanbullular, geçen hafta gerçekleşen kar yağışı ile soğuk havaya ‘Merhaba’ demişti. İlk olarak 9 ilçede ardından İstanbul genelinde okullarda eğitime ara verilmişti.

AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda - Resim : 1

İSTANBUL’DA TURUNCU KODLU UYARI

İstanbul için uyarılar yapan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), turuncu kodlu yeni bir uyarı yayınladı. İstanbul ve çevresi için yapılan uyarıda yarın öğle saatlerinden itibaren sert havanın etkili olacağı belirtildi.

AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda - Resim : 2

SAAT 22.00'DEN SONRA KAR GELİYOR

Sıcaklığın hızla düşeceğinin vurgulandığı AKOM uyarısında, saat 10.00’dan itibaren fırtınanın, saat 12.00’den itibaren yağmurun, saat 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.

AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda - Resim : 3

40 SANTİMEYREYİ BULACAK

21 Şubat Cuma günü ise kar yağışının şiddetinin artacağının vurgulandığı uyarıda, kar kalınlığının merkezde 5-15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulacağı söylendi.

AKOM’dan Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar İstanbul'u VuracakAKOM’dan Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar İstanbul'u VuracakGüncel

AKOM'dan Son Dakika Uyarı: İstanbul'da Kar Alarmı Sona Erdi mi?AKOM'dan Son Dakika Uyarı: İstanbul'da Kar Alarmı Sona Erdi mi?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İstanbul Kar Yağışı AKOM
Son Güncelleme:
Haber Alınamayan Yaşlı Adamdan Acı Haber Haber Alınamayan Yaşlı Adamdan Acı Haber
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
Türkiye'den İthal Ettikleri Biberler İçin Apar Topar İmha Kararı Verdiler Türkiye'den İthal Ettikleri Biberler İçin Apar Topar İmha Kararı Verdiler
Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu Türkiye'de Vatandaşların 2024’te En Çok Nelerden Şikayet Ettiği Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yılmaz Güney'e Hayat Verecek İsim Belli Oldu
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali
10 İlde Şafak Operasyonu: Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında Siyasi Parti Yöneticileri, Sanatçılar ve Gazeteciler Gözaltında