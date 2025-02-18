AKOM Saat Saat Uyardı! Kar, Yağmur, Fırtına Üçü Birden Kapıda
Geçen hafta kar yağışı sonrasında okulların tatil edildiği İstanbul ve çevresi için AKOM’den yeni bir uyarı daha geldi. Turuncu kodlu uyarıda yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği, 12.00’den itibaren yağmurun, 22.00’den sonra ise kar yağışının etkisini göstereceği açıklandı.
Bu kış kar ne zaman yağacak diye bekleyen İstanbullular, geçen hafta gerçekleşen kar yağışı ile soğuk havaya ‘Merhaba’ demişti. İlk olarak 9 ilçede ardından İstanbul genelinde okullarda eğitime ara verilmişti.
İSTANBUL’DA TURUNCU KODLU UYARI
İstanbul için uyarılar yapan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), turuncu kodlu yeni bir uyarı yayınladı. İstanbul ve çevresi için yapılan uyarıda yarın öğle saatlerinden itibaren sert havanın etkili olacağı belirtildi.
SAAT 22.00'DEN SONRA KAR GELİYOR
Sıcaklığın hızla düşeceğinin vurgulandığı AKOM uyarısında, saat 10.00’dan itibaren fırtınanın, saat 12.00’den itibaren yağmurun, saat 22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağı ifade edildi.
40 SANTİMEYREYİ BULACAK
21 Şubat Cuma günü ise kar yağışının şiddetinin artacağının vurgulandığı uyarıda, kar kalınlığının merkezde 5-15 santimetre, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi bulacağı söylendi.
Kaynak: Haber Merkezi