Haber Alınamayan Yaşlı Adamdan Acı Haber

Olay, Kadıköy Mahallesi'nde bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Yakınlarının haber alamadığı Pirimoğlu’nu kontrol etmek için evine giden yeğeni, yaşlı adamı koltukta hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Pirimoğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Son yıllarda çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği öğrenilen yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA