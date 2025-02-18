İstanbul'un Göbeğinde Trafik Magandası Dehşeti: Kadın Sürücüye Saldırdı

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda dün akşam saat 19.00 sıralarında bir erkek sürücü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı.

Bankacı Benazir S.D., trafikte ilerlerken önünde seyreden araca selektör yaparak yol istedi. Öfkeli sürücü, kadının önünü keserek aracını durdurdu ve sözlü tehditler savurdu. Bununla da yetinmeyen saldırgan, aracın yan aynasını yumruklayarak kırdı ve kapısını tekmeledi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Yaşadığı korku dolu anların ardından Benazir S.D., emniyete giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, plakadan yola çıkarak saldırganın kimliğini belirledi ve kısa sürede gözaltına aldı.

Saldırganın bankacı Serkan Z. olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinin ardından “Mala zarar verme”, “Tehdit” ve “Hakaret” suçlarından hakkında işlem yapılan Serkan Z., adliyeye sevk edildi. Ancak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce de iki suç kaydı bulunan saldırganın serbest kalması tepki çekti.

Kaynak: DHA