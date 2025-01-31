İstanbul'un Göbeğinde Trafiği Durduran Kavga: Tekme Tokat Birbirlerine Girdiler

Küçükçekmece’de yol verme tartışmasında ortalık savaş alanına döndü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Küçükçekmece Atakent Mahallesi Manolya Evleri önünde akşam saatlerinde yol verme tartışması tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, aynı yöne giden hafif ticari araç sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce iki sürücü de araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Daha sonra ticari araçtaki vatandaşlar da kavgaya dahil olarak, minibüs sürücüsüne saldırdılar.

O ANLAR KAMERADA

Kavgada minibüs sürücüsü atılan tekme ve tokatlarla yere düştü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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