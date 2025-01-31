Balık Tutmak İçin Evden Çıktı; Saatler Sonra Irmakta Ölü Bulundu

Zonguldak'ta balık tutmak için dün akşam saatlerinde evden çıkan 45 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu adam için arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler Adem Karataş isimli adamın cansız bedenini ırmakta buldu. Kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belirlenecek.

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Balık Tutmak İçin Evden Çıktı; Saatler Sonra Irmakta Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Süleymanbeyler Köyü’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Sleyman Karataş, arkadaşları ile Subaşı Irmağının kenarına balık tutmaya gitti. Arkadaşları eve dönerken Karataş biraz daha kalacağını söyleyerek balık tutmaya devam etti.

Gece saatlerinde, eve dönmeyen Karataş için ailesi ihbarda bulundu ve arama çalışması başlatıldı. Günün ilk ışıklarında ırmak içinde dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELİRLENECEK

Ekipler, ırmak içinde bir ceset bularak yüzeye çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Adem Karataş’a ait olduğu belirlendi. Karataş’ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin, Adem'in balık tutmaya gittiği arkadaşlarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı belirtildi. Karataş’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

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