İfade Vermeye Gittiler, Karakol Çıkışı Yine Kavga Ettiler

Kayseri'de sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın ardından taraflardan biri karakola ifade vermeye gitti. Karşı taraf ise ifade verenleri karakol çıkışında bekledi. Taraflar arasında karakol çıkışında yine kavga çıktı, silahların konuştuğu olayda 4 kişi vurularak yaralandı.

İfade Vermeye Gittiler, Karakol Çıkışı Yine Kavga Ettiler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kavga olayı ile ilgili bir grup Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki karakola ifade vermeye gitti. Kavganın karşı tarafı, ifade vermeye gidenleri karakol çıkışında bekledi.

KARAKOL ÇIKIŞI YİNE KAVGA ETTİLER

Şahısların karakoldan çıkmasının ardından taraflar arasında kavga çıkarken, 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel Harekat polisleri ile birlikte çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralanan B.G., Y.K.Ö., M.K. ve D.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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