Ayrı Yaşadığı Eşinin Evine Uyuştucu Saklamış!

Samsun’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat’ta K.S.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Ancak K.S., kaçmaya çalışırken yanında bulunan 16 gram metamfetamini parça parça yere düşürdü. Polis tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem gördükten sonra serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, K.S.’nin ayrı yaşadığı eşine ait Atakum’daki bir evde uyuşturucu sakladığını tespit etti. Yapılan aramada, çamaşır makinesine gizlenmiş 58 gram metamfetamin ve 42 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan K.S., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemede verdiği ifadesinde, “Uyuşturucu bana ait, eşimin bundan haberi yok” diyen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA