Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Çok Kuvvetli Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile bazı doğu illerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyı kesimlerde sağanak, iç ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bazı doğu illerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 3 ila 5 derece düşmesi öngörülüyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de ise zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esecek. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları yaşanabilirken, sis ve pus hadisesi de görülebilir.

UYARILAR

Kuvvetli Kar Yağışı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgar: Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Bölgedeki vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olmaları gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzey çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile sabah ilk saatlerde Eskişehir'in güneyi ve Ankara çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Bingöl ile akşam saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi