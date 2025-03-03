Konya'da Eski Eş Dehşeti: 2 Kişi Kurşunların Hedefi Oldu

Konya'da bir kadın ve erkek arkadaşı kurşunların hedefi oldu. Kadının eski eşi tarafından vurulan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

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Konya'da Eski Eş Dehşeti: 2 Kişi Kurşunların Hedefi Oldu

Eski eş dehşetinin bu seferki adresi Konya oldu. F.Ö. boşandığı eşi Ş.A. ve arkadaşı Ö.Ç. ile sokakta yürürken karşılaştı.

Konya'da Eski Eş Dehşeti: 2 Kişi Kurşunların Hedefi Oldu - Resim : 1

Tartışma çıkınca F.Ö. silahına davrandı ve ateş etmeye başladı. Vatandaşlar korkuyla kaçışırken olay yerine hemen sağlık ekibi çağrıldı.

Konya'da Eski Eş Dehşeti: 2 Kişi Kurşunların Hedefi Oldu - Resim : 2

Kurşunların hedefi olan kadın ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eski eş F.Ö. olay yerinden hızla kaçarken ekipler konuya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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