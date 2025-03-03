Konya'da Eski Eş Dehşeti: 2 Kişi Kurşunların Hedefi Oldu

Eski eş dehşetinin bu seferki adresi Konya oldu. F.Ö. boşandığı eşi Ş.A. ve arkadaşı Ö.Ç. ile sokakta yürürken karşılaştı.

Tartışma çıkınca F.Ö. silahına davrandı ve ateş etmeye başladı. Vatandaşlar korkuyla kaçışırken olay yerine hemen sağlık ekibi çağrıldı.

Kurşunların hedefi olan kadın ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eski eş F.Ö. olay yerinden hızla kaçarken ekipler konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA