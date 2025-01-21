Gaziantep’te Eski Eş Dehşet Saçtı! Tabancayla Vurulan Kadının Durumu Ağır

Olay, dün öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Fatma Köklü, parkta otururken yanına gelen bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında silahını çeken şüpheli, Köklü’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Fatma Köklü, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KÖY EVİNDE YAKALANDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Fatma Köklü’nün eski eşi Mehmet Y. olduğunu belirledi.

Şüphelinin saklandığı yerin izini süren polis, kent merkezine 25 kilometre mesafedeki bir köy evine operasyon düzenledi ve Mehmet Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yargı sürecine teslim edildi.

Kaynak: DHA