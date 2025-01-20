Denetimden Kaçamadılar! Binlerce Sürücüye Ceza Yağdı
Manisa'da hatalı park yapan araç sürücülerine ceza yağdı. 16-20 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 2 bin 96 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası uygulandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 14 - 20 Ocak 2025 tarihleri arasında hatalı parklanmalara karşı denetim gerçekleştirildi.
138 ekip 234 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde kusurlu görülen 2 bin 96 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 8 bin 907 TL idari para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
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