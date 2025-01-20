Adana’da Fabrika Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

Adana’da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının bitişikteki fabrikalara sıçramaması için de önlem alıyor.

Adana’da Fabrika Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor

Adana’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına gören çalışanlar durumu 112’ye haber verdi.

Olay yerine kısa sürede Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipleri geldi. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Adana’da Fabrika Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor - Resim : 1

Ancak geri dönüşüm tesisi olduğu için yangın devam ediyor. Ekipler yangının bitişikteki fabrikalara sıçramaması için önlem alıyor.

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Kaynak: İHA

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