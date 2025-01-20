Silivri'de Feci Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Otoparka Düştü

Silivri'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otoparka düştü. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü hafif yaralandı.

Silivri'de Feci Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Otoparka Düştü

İstanbul Silivri'de Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, Saral 107 Sitesi önünde öğle saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan telefon kutusuna çarptı. Daha sonra otoparka düştü.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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