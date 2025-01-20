Hastane Kavşağında Feci Kaza: Yaralılar Var

Kırklareli'de Babaeski Devlet Hastanesi kavşağında bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA