Kocaeli’de Korkunç Saldırı, Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Dehşeti Yaşattı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Tuncay A. boşandığı Tuğba H.’yi bıçaklayarak yaraladı. Vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan eski eş gözaltına alınırken, genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kocaeli’de Korkunç Saldırı, Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Dehşeti Yaşattı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde saat 14.30 sıralarında yakın zamanda boşanan Tuncay A. ile Tuğba H. Arasında tartışma çıktı. Tuncay A., Tuğba H.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Kocaeli’de Korkunç Saldırı, Boşandığı Eşini Bıçaklayarak Dehşeti Yaşattı - Resim : 1

Tuncay A. mahalleli tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralanan Tuğba H. ise hastaneye kaldırıldı. Tuncay A.’nın polis merkezindeki işlemleri devam ederken, Tuğba H.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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