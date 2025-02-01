Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor, Tam 133 Yıllık

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan 133 yıllık dut ağacı, görenleri hayrete düşürüyor.

1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Camii’nin yanında yer alan ağaç, ziyaretçi akınına uğruyor. Rivayete göre 133 yıllık ağacın Kadir gecesi ile birlikte secde ettiği öne sürülüyor.

ŞAŞIRTAN RİVAYET

Ağaç hakkında anlatılan rivayet şöyle: İki arkadaş Kadir gecesinde caminin bahçesinde otururken gece yarısı arkadaşlardan biri caminin minaresinin secde ettiğini gördü. Diğer arkadaş ise dut ağacının secde ettiğini gördü ve minare ile ağacın o günden beri secde halinde durduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA