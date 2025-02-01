Alüminyum Üretimi Yapılan İş Yerinde Yangın Paniği
Batman’da yer alan alüminyum profil iş yerinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın 1 saat sonra söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Batman’da Cudi Mahallesi'nde öğle saatlerinde alüminyum profil üretimi yapılan iş yerinde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinin içinde yanan malzemeleri söndürmek için içerden ve dışardan müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü
Kaynak: İHA
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