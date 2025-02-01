Alüminyum Üretimi Yapılan İş Yerinde Yangın Paniği

Batman’da yer alan alüminyum profil iş yerinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın 1 saat sonra söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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Alüminyum Üretimi Yapılan İş Yerinde Yangın Paniği

Batman’da Cudi Mahallesi'nde öğle saatlerinde alüminyum profil üretimi yapılan iş yerinde kaynak yapıldığı esnada yangın çıktı.

Alüminyum Üretimi Yapılan İş Yerinde Yangın Paniği - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinin içinde yanan malzemeleri söndürmek için içerden ve dışardan müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü

Kaynak: İHA

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