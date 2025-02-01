Eskişehir’de Akaryakıt Yüklü Tır Devrildi, 1 Ölü

Eskişehir’de henüz bilinmeyen bir sebeple kaza yapan akaryakıt yüklü tır şarampol devrilirken sürücü yaşamını yitirdi. Sürücünün cansız bedeninin çıkarılmasının ardından kaza yapan tır vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Eskişehir’de Akaryakıt Yüklü Tır Devrildi, 1 Ölü

Kaza, Eskişehir İnönü ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinden Kütahya'ya akaryakıt taşıyan 43 AG 971 plakalı tır, İnönü ilçesine yaklaştığı esnada henüz belirlenmeyen bir sebeple kaza yaptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekibi yönlendirildi. Şarampole devrilen tır sürücüsü Ahmet Safa Battal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eskişehir’de Akaryakıt Yüklü Tır Devrildi, 1 Ölü - Resim : 1

EKİPLER CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen ekipler, muhtemel risklere mukabil güvenlik önlemleri alırken, tankerden herhangi bir sızıntı olmadığı belirlendi. Sürücünün cansız bedeninin sıkıştığı tırdan ekiplerin müdahalesiyle çıkarılmasının ardından, tır vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Eskişehir’de Akaryakıt Yüklü Tır Devrildi, 1 Ölü - Resim : 2

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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