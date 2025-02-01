Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz olarak geçerken, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.
Ege Denizi üst üste depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde art arda depremlerle sarsılan Ege Denizi'nde, bir deprem daha yaşandı.
AFAD, saat 15.51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyururken, derinliğini ise 7 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:15:51:41 TSİ
Enlem:36.57556 N
Boylam:25.5875 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7LETiT7vcl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ, AKDENİZ DEDİ
Kandilli Rasathanesi ise saat 15.51'de yaşanan depremin merkezini Akdeniz olarak geçti. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak geçerken, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 1, 2025
AKDENIZ https://t.co/ZbIHTuZQAm
01.02.2025, 15:51:43 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi