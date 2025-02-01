Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Akdeniz olarak geçerken, büyüklüğünü ise 4.1 olarak açıkladı.

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Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

Ege Denizi üst üste depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde art arda depremlerle sarsılan Ege Denizi'nde, bir deprem daha yaşandı.

AFAD, saat 15.51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyururken, derinliğini ise 7 kilometre olarak ölçtü.

KANDİLLİ, AKDENİZ DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise saat 15.51'de yaşanan depremin merkezini Akdeniz olarak geçti. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak geçerken, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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