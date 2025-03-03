Ailesi İftira Gitti, Evi Ateşe Verdi

Samsun'un Canik ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Ailesi iftarda olduğu sırada, alkollü bir adam tek katlı evini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devgeriş Mahallesi’nde saat 22.15 sıralarında meydana gelen olayda, Halil İ.İ. adlı şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek faciayı önledi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirtti.

Kaynak: DHA