'Hayal' Satarak 10 Milyarlık Vurgun! Ünlü Oyuncu da Yargılananlar Arasında

Yalova’daki otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil vaadiyle 36 bin kişiyi 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen ve aralarında ünlü oyuncu Yusuf Atala’nın da bulunduğu 9’u tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Orhan Karadereli, tüm suçlamaları reddederek, asıl dolandırılanın kendisinin olduğunu savundu. Karadereli, “Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer? Hep tesis ve arazi aldım. İddianameye göre, ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl. Yaklaşık 3 yıldır soruşturma yürütülüyor hakkımızda” ifadelerini kullandı.

'ÖRGÜT DEĞİL TURİZM FİRMASIYIZ'

Tüm sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederken, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçundan yargılanan, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Orhan Karaderili de mahkemede savunma yaptı. Karadereli, “Biz örgüt değil turizm firmasıyız” dedi.

Karadereli, savunmasında vatandaşlara devre tatil sattıklarını söylerken, "Biz bu insanlara devre tatil sattık. Biz de pazarlama acentasıyla tanışıp iş yürütelim dedik. Pek uyuşamadık. O dönem Güray Bey de ayrıldı. Pazarlama alanından devam etti. Ben inşaat, yatırım alanında ilerlerken o zamanlar acentamız olan bu işlerle pazarlamayla ilgilendi 30 küsür senelik arkadaşım Yalova'nın başlangıcına kadar. Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer? Hep tesis ve arazi aldım. Buraya gelmemim Yalova'da oluşmuş bir algısı var. İddianameye göre, ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl. Yaklaşık 3 yıldır soruşturma yürütülüyor hakkımızda. Bizlere defalarca soru soruldu. Yalova'da hakkımızda bir algı var. 4- 5 bin davanın oluşması tüketici davası hakkımızda bir algı oluşturdu. 32 bin 400 tane dava olduğu söyleniyor. Bizim hukuk davalarında 6 bin 700 davamız var. Bugüne kadar oluşan dava. Buyurun bugün burada olmamızın sebebi" diye konuştu.

SUÇU ESKİ ÇALIŞANLARA ATTI

Eski çalışanların müşteri bilgilerini çalarak dolandırıcılık yaptığını öne süren Karadereli, Bizim masum olduğumuza inanacağınıza eminim, çünkü masumuz. Örgütün nasıl bir silahlı çalışanı olmaz? 30 sene evvel mezun olmuşum. Akabinde hemen örgüt kurmaya geçiyorum. Suç örgütü kurmadım. Ben insanlara ekonomik devre tatil paketi sunmak istedim. 6 ayrı tesisimiz var. Tatil paketi satın alıyorsunuz. Biz hisse veriyoruz. Çünkü geride bir miras bırakabilmesi için. Pandemide en fazla turizm sektörü etkilendi. Bu zamanlarda da hizmet veremedik. 2 sene ekonomik problem yaşadık. Müşteri bilgilerini çalınması durumu oldu. 15-20 personel hakkında şikayetçi olduk. Data hırsızlığı yaparak bazıları ayrı firma kurarak asıl dolandırılan benim. Bunlar dolandırıyor. 2019'dan beri var bu dolandırıcılık. Sürekli müşterilerimiz arandı. Biz insanlarımıza tatil satıyoruz.

Ben bu algılardan dolayı buradayım. Ben bugüne kadar kimseyi dolandırmadım. Ben 1 buçuk milyon insana konaklama yaptırmışım. Termal'de açtığımız 232 bin 587 dairede 25 bin aile yapıyor. 25 bin aile yaklaşık 9 yılda devre tatil kullanmış. Yalova'ya sadece 160 milyon dolarlık yatırım yapılmış. Biz çok büyük mağduriyet içindeyiz. Bir dolandırıcı neden 25 milyon dolar banka kredisi kullanır? Rüşvetle de alakam yoktur. Ben örgüt lideri değilim. Bundan büyük utanç duyuyorum tahliye olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA