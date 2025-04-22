Klima Gürültüsü Kavgası: Silah Çekip Öğretmeni Darbettiler

Elazığ'da klima motorundan gelen ses nedeniyle başlayan tartışma, bir eğitim kurumuna yönelik şiddetli saldırıya dönüştü. Seramik kursuna giren bir bina sakini ve yanındakiler, usta öğreticiyi darbetti, camları kırdı, üstelik silah bile çekti...

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak'ta bulunan Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı seramik kursunda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın sakinlerinden biri, kurs binasına ait klimanın çalışmasından rahatsız olduğunu belirterek beraberindeki kişilerle birlikte kursa indi.

Eğitim ortamını basan grup, usta öğretici M.U.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında içlerinden biri silahını çekti. Kursiyerlerin müdahalesiyle silah kullanımı engellendi ancak tansiyon daha da yükseldi. Usta öğretici saldırganlar tarafından darbedilirken, kursun cam kapısı da kırıldı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.U.İ. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA