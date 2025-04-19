Diyarbakır’da Komşular Birbirine Girdi, 2’si Ağır 6 Yaralı

Olay, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde yaşandı. Komşu aileler arasında başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İki yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA