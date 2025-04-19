Diyarbakır’da Komşular Birbirine Girdi, 2’si Ağır 6 Yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde komşu aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da Komşular Birbirine Girdi, 2’si Ağır 6 Yaralı

Olay, öğleden sonra Bismil ilçesine bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi'nde yaşandı. Komşu aileler arasında başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İki yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Diyarbakır Kavga
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Çeşme'de Suç Örgütüne Operasyon! 3 Kişi Tutuklandı Çeşme'de Suç Örgütüne Operasyon! 3 Kişi Tutuklandı
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Mersin'de Zehir Taciri Tutuklandı Mersin'de Zehir Taciri Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak
İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor! İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor!
Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor
Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla İş Kurdu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor