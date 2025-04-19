Mersin'de Zehir Taciri Tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs, jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

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Mersin'de Zehir Taciri Tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdikleri çalışmada Erdemli ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, operasyonla yakaladı.

Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada ise 100 gram uyuşturucu madde, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 370 TL ele geçirdi.

Şahsın ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 5 ayrı dosyadan arandığı ve 1 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı. Jandarmada ve adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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