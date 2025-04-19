Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında
Samsun'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 3 şahsı gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 5 parça halinde satışa hazır 201,08 gram metamfetamin, 18,17 gram esrar,2,17 gram sentetik kannabinoid, 114 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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