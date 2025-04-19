Kurallara Uymayan Esnafa Belediyeden Şok

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarında, pazarın kurallarına riayet etmeyen esnafa yaptırım uygulayarak tezgahını kapattı.

Kurallara Uymayan Esnafa Belediyeden Şok

5957 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimler kapsamında semt pazarları kurallarına uymayan pazarcı esnafına idari yaptırım uygulandı.

Yapılan denetimlerin ardından aynı kabahati işleyenler, belediye encümeni tarafından pazardan men edilerek tezgahları zabıta ekiplerince kapatıldı. Yetkiler tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız şekilde süreceği; semt pazarı kuralına uymayanların faaliyetlerine son verileceği hususunda bilgi verildi.

Kaynak: İHA

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