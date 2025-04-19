Site Otoparkında Yanan İki Araç Hurdaya Döndü

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında yaşandı.

Alınan bilgiye göre, otoparkta bulunan 06 YUM 02 plakalı LPG'li otomobilde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde daha sonra patlama da meydana gelirken, alevler bitişindeki 34 AT 265 plakalı otomobile sıçradı.

Vatandaşların ihbarı sonrası adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye intikal eden ekipler yangını söndürürken, iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA