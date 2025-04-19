Çeşme'de Suç Örgütüne Operasyon! 3 Kişi Tutuklandı

Çeşme'de polis tarafından bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs tutuklandı.

Çeşme'de Suç Örgütüne Operasyon! 3 Kişi Tutuklandı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, liderliğini S.A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çeşme Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Çeşme İstihbarat Büro Amirliği, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çeşme narkotik ve jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 3 örgüt mensubu yakalandı.

Operasyonun devamında ise yine aynı şebekeye bağlı olduğu tespit edilen şüphelinin çiftlik evine baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 tüfek ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Suç örgütü üyesi S.A.'nın yurt dışında olduğu ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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