Mahir Polat Tahliye Edildi! İşte İlk Sözleri...

İstanbul, 19 Mart'ta CHP'li belediyelere operasyonla güne başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra gözaltına alınıp tutuklananlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da vardı. Mahir Polat, İBB Miras'taki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettirmiş ve takdir toplamıştı.

Tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülen Polat'ın hipertansiyon hastası olduğu öğrenilmişti. Polat'ın sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle cezaevinde kalmasının mümkün olmadığını belirten avukatları sık sık çağrı yapmıştı. Gelinen son süreçte ise Mahir Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Gözler ATK'dan gelecek rapordayken Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı verildi. Polat'ın avukatı Erkam Erdem, ilk açıklamasında "Mahir Polat’ın konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildiği bilgisini doğruladık. Ancak henüz kararı göremedik" dedi.

Erdem, "Karşılamak üzere arkadaşlarımız Silivri'ye gidiyor" bilgisini paylaştı.

CHP'DEN İLK TEPKİLER: 'HUKUK BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK'

Kararın ardından CHP'li isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal "Mahir Polat hakkındaki tahliye kararı sevindirici olmuştur. Eğer demokratik tepkimizin bu kararda payı olduysa, ne mutlu hepimize. Geçmiş olsun! Dilerim ki, hukukun kırıntısının bile zor bulunduğu bu ülkede; öğrencilerimize, gençlerimize ve Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında da adil, hukuka uygun ve evrensel hukuk ilkelerine dayanan kararlar verilir. Hukuk güvenliğini herkes için istiyoruz. Hukuk bir gün herkese lazım olacak!" dedi.

'GEÇ DE OLSA...'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kararın ardından şu paylaşımı yaptı:

"Tutuklu yargılamanın istisna olduğu hukuk sistemimizde, Mahir Polat hakkında sağlık durumu gözetilerek verilen ev hapsi kararını geç de olsa doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Adaletin, insan haklarının ve vicdanın üstün geldiği bir Türkiye umuduyla…"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Suçsuz birisinin ev hapsine alınmasına sevinilecek duruma getirenler utansın… Sevgili Mahir Polat'ın bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyorum. Adaletin yeniden bu ülkeye döndüğü, cezaevinde tutsak olan tüm yol arkadaşlarımızla kavuştuğumuz, karanlığı hep birlikte dağıttığımız günler çok yakın. Her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE EDİLDİ: 'MEMLEKETİN VİCDANI BİTMEMİŞ'

Resmi işlemleri tamamlanan Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Mahir Polat, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Dinlenmem lazım, çok yorgunum. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş, biliyorum. Bu toprakların insanını kalpten çok seviyorum, sağ olun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti. Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Mahir Polat, 4 Nisan'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede cezaevinde kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verilmişti.

Mahir Polat, 7 Nisan'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Muayenesi tamamlanan Polat, tekrar cezaevine gönderilmiş ve avukatı Erkam Erdem, "Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti. Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi. Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrilmişken Mahir Polat dün bir kez daha hastaneye sevk edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi