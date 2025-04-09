Mahir Polat Tutuklandıktan 18 Gün Sonra İlk Kez Görüntülendi
İBB’ye yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat günler sonra ilk kez görüntülendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan ve Silivri Marmara Cezaevi’nde yatan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde iki kez hastaneye kaldırılan Polat, önceki gün Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polat için rapor çıkması beklenirken Polat dün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Polat, vücuduna holter takıldıktan sonra cezaevine gönderildi.
AİLESİ VE AVUKATINA BİLGİ VERİLMEDİ
Cumhuriyet’in haberine göre, Polat’ın dün hastaneye sevkinin ailesi ve avukatına bilgi verilmeden yapıldığı öğrenildi. Bu nedenle Polat’ın aile ve avukatı saatlerce Silivri’de görüş bekledi. Polat hastaneye koltuğa kelepçeli biçimde götürülürken, tutuklandıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak: Cumhuriyet