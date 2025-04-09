Mahir Polat Tutuklandıktan 18 Gün Sonra İlk Kez Görüntülendi

İBB’ye yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat günler sonra ilk kez görüntülendi

Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında tutuklanan ve Silivri Marmara Cezaevi’nde yatan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde iki kez hastaneye kaldırılan Polat, önceki gün Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Polat için rapor çıkması beklenirken Polat dün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Polat, vücuduna holter takıldıktan sonra cezaevine gönderildi.

AİLESİ VE AVUKATINA BİLGİ VERİLMEDİ

Cumhuriyet’in haberine göre, Polat’ın dün hastaneye sevkinin ailesi ve avukatına bilgi verilmeden yapıldığı öğrenildi. Bu nedenle Polat’ın aile ve avukatı saatlerce Silivri’de görüş bekledi. Polat hastaneye koltuğa kelepçeli biçimde götürülürken, tutuklandıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Mahir Polat'ın Son Durumu Ne? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Topu Yine Adli Tıp'a AttıMahir Polat'ın Son Durumu Ne? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Topu Yine Adli Tıp'a AttıSiyaset
Adli Tıp Talep Etmişti! Mahir Polat Yeniden Hastaneye Sevk Edildi, Holter TakıldıAdli Tıp Talep Etmişti! Mahir Polat Yeniden Hastaneye Sevk Edildi, Holter TakıldıGüncel

Kaynak: Cumhuriyet

Etiketler
İBB Mahir Polat Silivri
Son Güncelleme:
Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Yurt Önünde Levyeli Dehşet! Taksiciler Öğrencilere Saldırdı Yurt Önünde Levyeli Dehşet! Taksiciler Öğrencilere Saldırdı
Korkunç Kaza: Şarampole Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı Korkunç Kaza: Şarampole Yuvarlanan Otomobilde İki Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi