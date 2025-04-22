Polisin Peşine Düştüğü Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü aydınlatma direğine çarpması sonucu yakalandı.

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Polisin Peşine Düştüğü Sürücü Kaza Yapınca Yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 26 AKU 027 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Araçta bulunan ve hakkında arama kararı bulunduğu belirlenen Y.G (21) ile henüz ismi öğrenilemeyen 2 kadın, polisin "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı.

Şüphelilerin bulunduğu araç, kovalamaca sırasında Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı’nda aydınlatma direğine çarptı. Bahse konu 3 şüpheli, kaza sonrası ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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