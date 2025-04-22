Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa Dışı Bahis' Davasında Flaş Gelişme

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, 'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis talep edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz' bugün hakim karşısına çıktı.

'SUÇSUZUM'

İstanbul Adalet Sarayı 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 10 Temmuz'a ertelendi. Kerimcan Durmaz kendini ‘Suçsuzum üzerime atılan suçları işlemedim, kabul etmiyorum. Bu sebeple beraatimi talep ediyorum’ diyerek savundu.

Mahkeme, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan yazının cevabının beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşma 10 Temmuz'a ertelendi.

İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporu uyarınca Kerimcan Durmaz'ın izin verilen ve yetkilendirilenler haricinde kalan ve haliyle yasa dışı olan bahis ve kumar site ve uygulamalarının reklam filminde oynadığını belirlendi.

İddianamede, Kerimcan Durmaz'ın Malta'da verdiği konser sırasında arkasındaki ekranda yasa dışı bahis sitesi ismi yazdığı sırada, "Hani casinolar felan" şeklinde söylemde bulunduğu ifade edildi.

Tüm dosya kapsamı ve deliller ışığında 'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik etme' suçunun işlediğine kanaat getirilen Kerimcan Durmaz hakkında 1 yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA