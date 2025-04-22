Rasim Ozan Kütahyalı İçin İstenen Ceza Belli Oldu

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı için iddianame hazırlandı. Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Rasim Ozan Kütahyalı İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alınmış ve yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kütahyalı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Kütahyalı için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Kütahyalı ifadesinde, "CHP'ye kayyum atanacağı ve bunun için Ankara'daki güvenlik güçlerinin izinlerinin iptal olduğu" yönündeki paylaşımı için, "Bu şekilde bir paylaşımımdan dolayı istemeden de olsa kamuoyunda bahse konu algının oluşmasına sebebiyet verdiğim için çok üzgün ve pişmanım. Ben bu paylaşımı yapmadan birkaç gün önce birçok gazeteci arkadaşımın dillendirdiği ve CHP'ye kayyum atanabileceği iddialarına ilişkin duyumların fazlasıyla artması sebebiyle mensubu olduğum gazetecilik mesleğinin oluşturduğu şehvet ve heyecan ile suça konu paylaşımı yaptım" demişti.

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