Yalova'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Devrildi, Ölü ve Yaralılar Var

Yalova-Bursa kara yolunda seyreden yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Bolu'dan İzmir'e doğru yola çıkan Orhan Şentürk (60) idaresindeki plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.

Yalova'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Devrildi, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 yolcusu olduğu öğrenilen Kamil Koç firmasına ait otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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