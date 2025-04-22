Yalova'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Devrildi, Ölü ve Yaralılar Var

Bolu'dan İzmir'e doğru yola çıkan Orhan Şentürk (60) idaresindeki plakalı yolcu otobüsü, Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 yolcusu olduğu öğrenilen Kamil Koç firmasına ait otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA