Silivri'de Korkunç Kaza! Tır Geri Manevra Yaparken Yaşlı Adamı Ezdi
Silivri'de tır geri manevra yaparken yol kenarındaki 66 yaşındaki adama çarptı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybetti.
Silivri Eski Sanayi Üst Geçidi’nin altında geri manevra yapan tır, yol kenarında duran 66 yaşındaki Ferit Cihan’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA