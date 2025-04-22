Silivri'de Korkunç Kaza! Tır Geri Manevra Yaparken Yaşlı Adamı Ezdi

Silivri'de tır geri manevra yaparken yol kenarındaki 66 yaşındaki adama çarptı. Kazada yaşlı adam hayatını kaybetti.

Silivri'de Korkunç Kaza! Tır Geri Manevra Yaparken Yaşlı Adamı Ezdi

Silivri Eski Sanayi Üst Geçidi’nin altında geri manevra yapan tır, yol kenarında duran 66 yaşındaki Ferit Cihan’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 3 YaralıBeylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 3 YaralıYurttan Haberler

Muğla'da Yürek Yakan Kaza: Genç Çift Hayatını KaybettiMuğla'da Yürek Yakan Kaza: Genç Çift Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Silivri
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
Kayseri'de Yürekler Ağza Geldi! Cam Silerken Düştü... Kayseri'de Yürekler Ağza Geldi! Cam Silerken Düştü...
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı
Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek Tapuda Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor Havalimanı Müdürü Ağzından Kaçırdı: Bu Renk Bavul Kullananlar Bagaj Sırası Beklemiyor
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda