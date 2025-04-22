Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sarızeybek Caddesi alt geçitte iddiaya göre 34 MJT 071 plakalı binek araç önünde aniden duran trafiği fark edemeyerek araçlara çarptı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik Avcılar istikametinde durdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili rapor tutarken kazaya sebebiyet veren arabanın başka bir aracın üstüne çıkması ise ilginç görüntü oluşturdu.

Kaynak: İHA