Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Beylikdüzü'nde alt geçitte aniden oluşan trafiği göremeyen dalgın sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

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Beylikdüzü'nde Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Sarızeybek Caddesi alt geçitte iddiaya göre 34 MJT 071 plakalı binek araç önünde aniden duran trafiği fark edemeyerek araçlara çarptı. Toplam 6 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik Avcılar istikametinde durdu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayla ilgili rapor tutarken kazaya sebebiyet veren arabanın başka bir aracın üstüne çıkması ise ilginç görüntü oluşturdu.

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Kaynak: İHA

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Beylikdüzü Trafik kazası
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