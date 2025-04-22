Bal Tenekelerinden Sıvı Metamfetamin Çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın (35), il dışından kente uyuşturucu getirdiğini belirledi.

Bu kapsamda, H.A.’nın iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, bal tenekelerine ve pet şişelerine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA