Van’da Terör Operasyonu: 27 Kişiye İşlem
Van’da terör örgütlerine ilişkin düzenlenen operasyonlarda 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan bildirimde, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi adına gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, "13 - 20 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 25, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.
Kaynak: İHA