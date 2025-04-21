Van’da Terör Operasyonu: 27 Kişiye İşlem

Van’da terör örgütlerine ilişkin düzenlenen operasyonlarda 27 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van’da Terör Operasyonu: 27 Kişiye İşlem

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan bildirimde, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi adına gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "13 - 20 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 25, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 27 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

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