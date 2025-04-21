Muğla'da Yürek Yakan Kaza: Genç Çift Hayatını Kaybetti

Muğla'da korkunç trafik kazasında Berkcan Kaplan ve eşi Saliha Urlu Kaplan hayatını kaybetti. İki yıllık evli çiftin geride 1,5 yaşında bir çocukları kaldı. Kazaya neden olan sürücü ise tutuklandı.

Muğla'da Yürek Yakan Kaza: Genç Çift Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşanan feci kaza, iki genç hayatı yarıda bıraktı. Motosikletle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 25 yaşındaki Berkcan Kaplan ve 20 yaşındaki eşi Saliha Urlu Kaplan, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olay, geride gözü yaşlı bir aile ve henüz 1,5 yaşında olan bir evlat bıraktı.

Kaza, 19 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Muğla-Antalya kara yolunda meydana geldi. Pratisyen hekim K.Ö.'nün kullandığı otomobil, Berkcan Kaplan yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Kaplan çifti yola savruldu.

Muğla'da Yürek Yakan Kaza: Genç Çift Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç çift kurtarılamadı.

İki yıl önce dünyaevine giren ve bir çocuk sahibi olan Kaplan çifti, otopsi işlemlerinin ardından Ortaca'nın Burunucu Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Gözyaşları içinde gerçekleşen cenazede feryatlar yürek dağladı.

Kazanın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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