Trabzon'da Can Pazarı! 25 Araç Birbirine Girdi, Yaralılar Var

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 25 araç birbirine girdi. Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, saat 08.00 sıralarında köprü alt geçidinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kazaya biri öğrenci servisi olmak üzere çok sayıda aracın karıştığı bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

12 YARALI

Yaralanan 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle şehir içi ulaşımda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Kaza yapan araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: AA-İHA