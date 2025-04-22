Kayseri'de Yürekler Ağza Geldi! Cam Silerken Düştü...

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi 3863. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4'üncü kattaki evinin camını silen N.K. (65) dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA