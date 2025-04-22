'Halay Başı' Kavgasında Kan Aktı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Siirt’in Yeni Mahalle semtinde düzenlenen bir düğünde, halay başı olma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bıçakla ağır yaralanırken, 4 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

İddiaya göre, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık sözlü tartışmaya yol açtı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE DE KAVGA ETTİLER

Ancak tansiyon hastane önünde de düşmedi. Yaralıların yakınları arasında yeniden kavga çıkınca, polis havaya uyarı ateşi açarak ve biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı. Olay anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA