'Halay Başı' Kavgasında Kan Aktı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Siirt’te bir düğün halay başı tartışmasıyla karıştı. Bıçakların çekildiği kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı, hastane önünde de gerginlik devam etti. Polis havaya uyarı ateşi açarak ve biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı.

Son Güncelleme:
'Halay Başı' Kavgasında Kan Aktı: 1'i Ağır 5 Yaralı

Siirt’in Yeni Mahalle semtinde düzenlenen bir düğünde, halay başı olma meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bıçakla ağır yaralanırken, 4 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

İddiaya göre, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık sözlü tartışmaya yol açtı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bıçakla yaralanan kişi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE DE KAVGA ETTİLER

Ancak tansiyon hastane önünde de düşmedi. Yaralıların yakınları arasında yeniden kavga çıkınca, polis havaya uyarı ateşi açarak ve biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı. Olay anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Düğün Kavga Siirt
Son Güncelleme:
Kolonlardan Gelen Ses Panik Yarattı, Güngören'de Bir Bina Tahliye Edildi Güngören'de Bir Bina Tahliye Edildi
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
Van'da 4 Büyüklüğünde Deprem Van'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İran Anlaşıyor mu? Trump Üç Güne Dikkat Çekti ABD ve İran Anlaşıyor mu? Trump Üç Güne Dikkat Çekti
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Tunceli'de Deprem Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Tunceli'de Deprem
Görüntüler Gündem Olmuştu... Bakanlık Düğmeye Bastı: Fenomen Mükremin Gezgin'e Suç Duyurusu! Görüntüler Gündem Olmuştu... Bakanlık Düğmeye Bastı: Fenomen Mükremin Gezgin'e Suç Duyurusu!
Eski CHP’li Belediye Başkanına 'Usulsüzlük' Soruşturmasında Ev Hapsi Eski CHP’li Belediye Başkanına Ev Hapsi
Jose Mourinho İçin Olay İddia! Fenerbahçe Defterini Kapatıyor mu? Jose Mourinho İçin Olay İddia! Fenerbahçe Defterini Kapatıyor mu?