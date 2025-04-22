Kolonlardan Gelen Ses Panik Yarattı, Güngören'de Bir Bina Tahliye Edildi

Deprem gerçeği İstanbul'un kapısında beklerken, şehirdeki birçok binanın riskli olduğu uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Son haber Güngören'den geldi. Kolonlarından sesler gelen bir bina, tedbir amaçlı tahliye edildi. Apartman sakinleri, otellere yerleştirildi.

Güngören Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta bulunan 6 katlı bir bina, akşam saatlerinde kolonlarından gelen sesler nedeniyle tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu.

Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından, herhangi bir risk oluşmaması adına bina boşaltılarak tedbir alındı. Binada yaşayan vatandaşlar, belediye tarafından belirlenen otellere yerleştirildi. Aynı zamanda, çevrede güvenlik önlemleri artırılarak bina etrafına bariyerler kuruldu.

Yetkililer, binada gün içinde detaylı teknik incelemelerin yapılacağını, elde edilecek sonuçlara göre yapının geleceğine karar verileceğini bildirdi.

Kaynak: DHA